Vizekonzernchef Baur seinerseits verwies auf die laufend rückläufigen Kundenfrequenzen, also die Kundengeschäfte und -besuche in den Poststellen. Auch die Einzahlungen am Schalter würden immer weniger. Man wolle in Zukunft jedoch auch auf bewährte Dienste wie etwa den Hausservice setzen, um nach wie vor genügend Menschen zu erreichen und die Anforderungen an den Service Public zu erfüllen.