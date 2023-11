Das Betriebsergebnis der Sparte Mobilitäts-Services sei um 8 Millionen Franken gesunken. So beförderte Postauto in den ersten neun Monaten des Jahres 132 Millionen Passagiere. Das seien 15 Millionen Fahrgäste mehr als in der Vorjahresperiode. Die Ticketeinnahmen seien gestiegen, doch im Gegenzug seien die Abgeltungen durch die öffentliche Hand gesunken. Gesamthaft reichten die Einnahmen nicht aus, um die höheren Kosten zu decken.