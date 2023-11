Förderbänder laufen heiss

Die Förderbänder kommen dabei kaum zur Ruhe. In den grossen Paketzentren Daillens, Härkingen und Frauenfeld laufen sie laut der Sprecherin in den kommenden Wochen bis zu 22 Stunden am Tag. Üblich seien 18 Stunden. Zusätzlich würden in dieser Zeit auch an Samstagen Pakete sortiert.