Der Verwaltungsrat der Post-Tochtergesellschaft habe Kurth vergangene Woche an einer ausserordentlichen Generalversammlung zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt, teilte Postfinance am Dienstag mit. Im siebenköpfigen Gremium werde er ab sofort eines von vier von der Schweizerischen Post mandatierten Verwaltungsratsmitgliedern. Zudem nehme er Einsitz im Ausschuss «Audit & Compliance».
Der 57-jährige Schweizer bringt laut der Mitteilung über 20 Jahre im Bereich Compliance mit. Er ist derzeit Partner bei Baker McKenzie, wo er laut den Angaben die Bereiche «Financial Industry» sowie «Investigations, Compliance & Ethics» leitet. Zuvor sei er in verschiedenen Führungsfunktionen für die UBS tätig gewesen.
Koch war wegen ihrer Wahl in den LUKB-Verwaltungsrat per Ende März aus dem Postfinance-Verwaltungsrat ausgetreten. Allerdings bleibt sie noch bis Mai 2027 Vizepräsidentin im Verwaltungsrat der Schweizerischen Post. Anfang Jahr hatte das im Luzerner Kantonsrat zu Diskussionen Anlass gegeben, weil Parlamentarier Interessenkonflikte befürchteten.
tp/ra
(AWP)