VW-Technikvorstand Thomas Schmall hatte zuletzt erklärt, es gebe keine Eile bei dem Thema. «Wir haben keine Dringlichkeit, das jetzt zu entscheiden.» Der Zuschlag könne notfalls bis 2025 warten. VW plant bis 2030 sechs Batteriezellfabriken in Europa, die ersten drei sind in Salzgitter, Valencia (Spanien) und in Skellefteå (Nordschweden) bereits im Bau. Der nächste Standort soll in Osteuropa entstehen.