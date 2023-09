Prämienverbilligungen sollten deshalb deutlich erhöht werden, so die SKS. Das Hilfswerk Caritas sieht dazu insbesondere die Kantone in der Pflicht. Auch die SP forderte die Kantone in einem offenen Brief an die kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren dazu auf, die Prämienverbilligungen zu erhöhen, statt diese immer weiter zu kürzen.