Am Rohbau wurden einzelne Leistungen der Bauhandwerker sogar billiger. So kosteten Zimmer- und Holzarbeiten 2,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Betonarbeiten waren im August 0,2 Prozent teurer als vor einem Jahr, während für Maurerarbeiten 5,3 Prozent mehr und für Arbeiten am Dach 7,2 Prozent mehr fällig wurden. Bei den Ausbauarbeiten waren vor allem Heizungen mit einem Plus von 12,1 Prozent deutlich teurer als vor einem Jahr./ceb/DP/stw