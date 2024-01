Teurer wurden hingegen binnen Jahresfrist Mauerarbeiten (plus 3,3 Prozent), Arbeiten am Dach (plus 4,6 Prozent) und Erdarbeiten (plus 6,2 Prozent). Bei den Ausbauarbeiten waren wie im vorherigen Berichtsmonat vor allem Heizungen mit einem Plus von 9,0 Prozent im November erheblich teurer als ein Jahr zuvor./ben/DP/men