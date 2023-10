Bei den einzelnen Regionen fielen im dritten Quartal vor allem Preisanstiege zum Vorquartal bei den Einfamilienhäusern im mittleren Segment in den Regionen Ostschweiz (+4,1 Prozent) sowie Basel und Zürich (je +3,8 Prozent). Bei den Eigentumswohnungen entfiel der stärkste Anstieg auf die Region Jura (+1,1 Prozent). Dagegen kam es in der Südschweiz (-3,3 Prozent), im Alpenraum (-1,7 Prozent) sowie in der Ostschweiz (-1,0 Prozent) zu Preisrückgängen.