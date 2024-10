Im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen die Häuserpreise schweizweit um 1,7 Prozent, wobei die Preise im Alpenraum am stärksten stiegen (+5,4 Prozent) und in der Südschweiz am stärksten sanken (-4,7 Prozent). Das Plus von 1,7 Prozent sei im Vergleich zu den letzten Jahren relativ moderat, heisst es. Denn seit 2020 lag der jährliche Preisanstieg im Schnitt bei 4,7 Prozent.