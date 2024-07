Von der Beruhigung, die sich im Frühjahr am Markt für Wohneigentum abgezeichnet hatte, sei nichts mehr zu spüren, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten «SWX IAZI Private Real Estate Price Index». Die effektiv am Markt bezahlten Transaktionspreise stiegen von Anfang April bis Ende Juni zum Vorquartal um 1,1 Prozent. Damit hätten die Eigenheimwerte über die vergangenen zwölf Monate eine stattliche Zunahme von 4,5 Prozent verzeichnet.