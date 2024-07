Flacherer Anstieg der Angebotsmieten

In der ersten Jahreshälfte habe sich das Wachstum der Angebotsmieten derweil merklich reduziert. Denn die Nebenkosten hätten sich auf hohem Niveau eingependelt, nachdem sie aufgrund der Lieferengpässe und dem Ukraine-Krieg kräftig gestiegen waren. Zudem hätten sich die beiden Anstiege des Referenzzinssatzes in den Angebotsmieten niedergeschlagen. Diese Sondereffekte fielen nun aber weg, so die ZKB.