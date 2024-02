Diese hätten darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung weiterer Dokumente an das Arbeitsgericht in Minden auch die Verteidigung des Industriekonzerns in einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim rund um die Korruptionsaffäre schwächen würde, heisst es in Artikeln in der «SonntagsZeitung» und der «Welt am Sonntag». Der Staatsanwaltschaft sei von ABB nämlich nur ein Teil des gesammelten Datensatzes zur Verfügung gestellt worden.