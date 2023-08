Trump und den anderen 18 Beschuldigten in dem Fall sollten an dem Tag nacheinander die jeweiligen Vorwürfe präsentiert werden, Trump sei als erster an der Reihe. Bei solchen Terminen haben Beschuldigte üblicherweise die Gelegenheit, auf «schuldig» oder «nicht schuldig» zu plädieren. CNN berichtete, es sei noch unklar, ob Trump für den Termin in Person vor Gericht in Atlanta erscheinen müsse.