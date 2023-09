Der Essenslieferdienst Delivery Hero will einem Bericht zufolge einen Teil seines Asiengeschäfts verkaufen. Der MDax-Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand, berichtete die «Wirtschaftswoche» am Mittwoch unter Berufung auf eine informierte Person.

20.09.2023 16:43