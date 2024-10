Holcim erwägt offenbar eine doppelte Börsenkotierung für sein Nordamerika-Geschäft, das der grösste Baukonzern der Welt abspalten will. Es solle sowohl an die US-Börse wie auch an die Schweizer Börse SIX gebracht werden, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.