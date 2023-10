Dass eine Attacke dieses Ausmasses und dieser Komplexität in Israel möglich gewesen sei, beweise aber auch ein kolossales Versagen der Geheimdienste, sagte ein früherer leitender CIA-Mitarbeiter. Ähnlich hatte sich ein Experte einer Denkfabrik in Washington im «Wall Street Journal» geäussert: «Dies war eindeutig eine gut geplante Operation, die nicht einfach über Nacht entstanden ist, und es ist überraschend, dass sie weder von Israel noch von einem seiner Sicherheitspartner entdeckt wurde», so Brian Katulis vom Middle East Institute. «Es ist schwer, sich ein Sicherheitsversagen dieses Ausmasses in der jüngeren Geschichte Israels vorzustellen», fügte er hinzu.