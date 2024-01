Laut diversen Medienberichten muss Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher wegen der hohen Kredite an die insolvente Signa-Gruppe seinen Posten per sofort räumen. Dies werde die Bank am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilen, vermeldeten verschiedene Medien aus der Schweiz und dem Ausland am Mittwochabend.

31.01.2024 21:44