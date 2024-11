Die deutsche Fluggesellschaft soll demnach darauf gepocht haben, den Preis für die Übernahme anzupassen, da Ita in den vergangenen sechs Monaten an Wert verloren habe. Das Finanzministerium in Rom habe eine solche Anpassung abgelehnt und die Gespräche vorerst auf Eis gelegt. Eine Ministeriumssprecherin wollte die Berichte nicht kommentieren. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, man halte sich an den 2023 geschlossenen Vertrag, der unter bestimmten Voraussetzungen Preisanpassungen vorsehe.