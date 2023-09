Das Solarunternehmen Meyer Burger hat laut einem Medienbericht einen Auftrag des grössten Schweizer Automobilimporteurs Amag an Land gezogen. Meyer Burger werde künftig die Panels für alle Solaranlagen der Amag liefern, heisst es in dem Artikel der «NZZ am Sonntag».

10.09.2023 15:37