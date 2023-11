Seit 2017 wurden sechs CAR-T-Zell-Therapien von der FDA zugelassen, allesamt für die Behandlung von Blutkrebs, einschliesslich Lymphomen und einigen Formen von Leukämie. In der Schweiz gehört dazu die Therapie Kymriah von Novartis, die Teil des Untersuchs der FDA sei. Bei CAR-T-Therapien werden in der Regel einem Patienten krankheitsbekämpfende T-Zellen entnommen, so umgestaltet, dass sie den Krebs angreifen, und dem Körper wieder zugeführt.