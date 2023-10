Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy will sich einem Zeitungsbericht zufolge von seiner Sparte mit Hochspannungskomponenten trennen. Sie werde an den Finanzinvestor Triton verkauft, berichtet das «Handelsblatt» am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise. Der Investor zahle einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Siemens Energy rechnet wegen massiver Probleme im Windgeschäft mit einem Milliardenverlust im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September). Vor diesem Hintergrund will sich das Unternehmen stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

11.10.2023 19:01