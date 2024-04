Die Planung soll von der Abteilung für Fusionen und Übernahmen von Rothschild & Co in Paris und den Anwälten der Kanzlei Bär & Carrer in Genf erarbeitet worden sein. An der Übernahme der Bank hätten mehrere Institute Interesse bekundet, darunter Crédit Agricole Indosuez, Union Bancaire Privée und J. Safra Sarasin. Diese lehnten jedoch einen Kommentar ab.