Stadler Rail soll sich in Gesprächen zur Übernahme eines grossen Aktienanteils am spanischen Zugbauer Talgo befinden. Der britische Investmentfonds Trilantic Capital Partners soll Stadler sein knapp 40-prozentiges Paket an Talgo zum Kauf angeboten haben, schrieb die spanische Wirtschaftszeitung «El Economista» am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.