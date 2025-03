Der Flughafendienstleister Swissport hat einem Medienbericht zufolge seine Tätigkeit am Flughafen Rom Fiumicino eingestellt. Der Schweizer Bodenabfertiger habe auf Drängen des Flughafenbetreibers in Rom rund 2500 Mitarbeitende an einen Konkurrenten übergeben müssen, wie das Verlagshaus CH Media am Mittwoch berichtete. Zuvor hatte Swissport in einem Vergabeverfahren keinen Zuschlag erhalten.