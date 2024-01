In den USA bahnt sich die erste grosse Übernahme des neuen Jahres an. Der Software-Spezialist Synopsys befinde sich in fortgeschrittenen Gespräch über eine Übernahme des Branchenkollegen Ansys , berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Synopsys könnte etwa 400 US-Dollar je Aktie in bar und Anteilscheinen bieten, hiess es weiter. Damit hätte die Übernahme einen Wert von etwa 35 Milliarden Dollar.

05.01.2024 20:24