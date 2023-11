Die Frage zur Zukunft von Globus stellt sich im Zusammenhang mit der in Schieflage geratenen Signa Holding des österreichischen Geschäftsmanns René Benko. Signa gehört in der Schweiz die Hälfte der Globus-Gruppe, die andere Hälfte ist im Besitz der Central-Gruppe der Familie Chirathivat. Die Central-Gruppe hält zusammen mit Signa auch Beteiligungen an KaDeWe in Deutschland oder Selfridges in England.