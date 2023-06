Der UBS könnte wegen der Versäumnisse der Credit Suisse im Fall Archegos zu einer Strafe über hunderte Millionen Dollar verdonnert werden. Die Aufsichtsbehörden aus den USA, Grossbritannien und der Schweiz hätten ihre Untersuchungen in dem Fall des zusammengebrochen Hedgefonds abgeschlossen, wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Montag in der Nacht mitteilte.

19.06.2023 22:51