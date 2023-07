Die Handelszeitung verweist dabei auch auf einen Bericht des britischen Portals "Financial News", wonach in London bereits 80 Investmentbanker der CS gekündigt worden seien. Unklar sei aber noch, in welchen Sparten der Investment Bank genau der Abbau erfolgen werde, so die HaZ. Insgesamt beschäftigte die Credit Suisse laut dem Artikel im ersten Quartal in ihrer Investmentbank laut HaZ rund 17'000 Personen. Die UBS kommentierte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht.