Die UBS wartet für die bereits vollzogene Übernahme der Credit Suisse noch in verschiedenen Ländern auf die Genehmigung. Die Grossbank habe den Genehmigungsprozess in Ländern wie Südkorea und Indien in einem internen Dokument als «langsam» eingestuft, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

19.09.2023 09:07