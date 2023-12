Die UBS will im Zuge der Bilanzbereinigung zum Jahresende ein Paket von Krediten der Credit Suisse an bestimmte italienische Kunden abstossen. Dabei handelt es sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstag um fünf Kredite, die die von der UBS im Frühjahr übernommene CS an italienische Kunden mit einem Ramsch-Rating vergeben hatte.

19.12.2023 18:23