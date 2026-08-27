Gegenüber Bloomberg sagte Apex, dass die Untersuchung gegen eine kleinere Anzahl von Lieferungen aus dem Jahr 2024 laufe. An einer weiteren Stelle ist von knapp 50 Lieferungen die Rede. Apex kooperiere vollumfänglich mit den US-Behörden, um Klarheit in die Angelegenheit zu schaffen. Zudem sollen zwei für die Lieferungen zuständige Personen Apex kurz nach Bekanntwerden der Untersuchung verlassen haben.