LUXUSHOTELS: Der Alpentourismus wird immer glamouröser. Zu diesem Schluss kommt eine exklusive Auswertung des Branchenverbands Hotelleriesuisse für die «NZZ am Sonntag». Laut dieser hat die Zahl der Vier- und Fünfsternehotels in den Bergen zwischen 2010 und 2023 deutlich zugenommen, und zwar von 253 auf 304. Viele weitere gehobene Hotels seien in Planung. Gleichzeitig ging die Anzahl Hotels in niedrigeren Kategorien von 2900 auf 2350 zurück. Dies widerspiegle ein Kundenbedürfnis: So habe der Luxusbereich bei insgesamt stagnierenden Logiernächten massiv zugelegt, nämlich von 4,8 Millionen Übernachtungen in 2010 zu über 6,2 Millionen in 2023. (NZZaS, S. 34-35)