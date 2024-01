BAUSCHUTT: Immer mehr Bauschutt aus der Schweiz landet mittlerweile im Ausland. Dabei müsste gemäss dem Umweltschutzgesetz der Bauschutt im Inland bleiben, berichtet die «SonntagsZeitung». In Ausnahmefällen sei die Ausfuhr erlaubt. Die Materialien liessen sich vollständig rezyklieren. Der Export ins Ausland sei jedoch günstiger, sagte ein Sprecher von Baustoffrecycling Schweiz dem Blatt. Er warnte zugleich vor dem Schaden für die Umwelt. Was im Ausland mit dem Abfall passiert, wird laut der Zeitung kaum kontrolliert. Die Firmen wiederum, die davon profitieren, bleiben im Verborgenen. Und so ist die exportierte Menge Abfall aus der Schweiz von 254'000 Tonnen vor zehn Jahren auf gut 827'000 Tonnen Abfall im Jahr 2022 gestiegen. Dabei landen diese Exporte vorwiegend in Deutschland, heisst es weiter. 394'000 Tonnen Siedlungsmüll, der ein breites Spektrum von Glas über Papier bis zu Holz oder Kunststoff umfasst, gingen alleine 2022 in die Bundesrepublik. Laut SoZ ist dies in erster Linien auf Kostengründe zurückzuführen, da es im Ausland deutlich günstiger sei, den Bauschutt zu entsorgen als in der Schweiz. (SoZ, S. 7)