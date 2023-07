UBS: Die UBS solle das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse ausgliedern. Dies wird von einigen Politikern seit Monaten gefordert. Die UBS hat diesen Schritt nun zwar geprüft, gemäss Informationen der "NZZ am Sonntag" inzwischen aber verworfen. Dieser Entscheid komme in der Politik nicht gut an. "Für den Finanzmarkt und die Schweizer Bankkunden wäre es ein Vorteil, wenn die UBS die CS Schweiz in die Unabhängigkeit entlassen würde", sagt SVP-Nationalrat Thomas Matter. Laut FDP-Ständerat Thierry Burkart würde eine Abspaltung die Risiken senken. Komme es nicht dazu, "wird der Regulierungsdruck der Politik nach meiner Einschätzung umso höher sein." Das sieht auch SP-Nationalrat Samuel Bendahan so: "Wenn nur eine Grossbank übrigbleibt, steigt der Bedarf für eine stärkere Regulierung", sagt er. Gleichzeitig stehe aber auch die Aufsicht in der Kritik. "Es ist offensichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen SNB und Finma nicht funktioniert hat", sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Wissenschafter forderten nun Reformen, heisst es in dem Artikel. (NZZaS, S. 23 + 25)