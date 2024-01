ÜBERSCHULDUNG: Die weltweite Verschuldung beherrschte zwar nicht die Schlagzeilen am Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie sei dennoch ein grosses Thema gewesen an ihren Treffen mit Finanzministern anderer Länder, sagt Finanzministerin Karin Keller-Sutter im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Denn die Verschuldung sei «eine Gefahr für die Finanzmarktstabilität und die weltweite Konjunktur». Doch leider hätten die Menschen und die Medien diese Konsequenzen viel zu wenig auf dem Radar. «Ein Land, das immer weiter Schulden anhäuft, rutscht früher oder später in eine Wirtschafts- und Finanzkrise», sagt Keller-Sutter. Im schlimmsten Fall drohten «politische Instabilität und soziale Unruhen». Die Finanzministerin will nach der Corona-Krise zurück zur finanzpolitischen Normalität und wirbt für ein Nein am 3. März zur 13. AHV-Rente. (NZZaS, S. 12, siehe auch separate Meldung)