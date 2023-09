UBS/CS V: Noch radikaler als die «NZZ» sieht das Thema Stellenabbau die «NZZ am Sonntag». «Wahres Ausmass des UBS-Abbaus: Rund 27'000 Jobs verschwinden», lautet der Titel eines Frontartikels. Kommuniziert wurden von CEO Sergio Ermotti bekanntlich 3000 Entlassungen. Doch die kommunizierte Zahl sei nicht einmal die halbe Wahrheit: Der effektive Stellenabbau dürfte viel höher liegen. Denn die offizielle Zahl beinhalte weder Angestellte im Ausland, noch Frühpensionierungen und freiwillige Abgänge. Auch Tausende von externen Spezialisten, die ihre Jobs ebenfalls verlören, kämen obendrauf. Nehme man das von Ermotti angekündigte Sparziel von 10 Milliarden Franken zum Massstab müsse der Abbau mindestens 27'000 Stellen umfassen. Von der «NZZ am Sonntag» befragte Experten hielten die Berechnung für plausibel. Die Einverleibung der CS Schweiz in die UBS sehen sie als Beleg dafür. Wie Recherchen zeigten, drängten UBS-Spitzenmanager ausserdem von Anfang an auf die Vollintegration. In einem Interview warnt der Ökonom Aymo Brunetti zudem davor, dass von der neuen UBS viele Risiken ausgingen. «Es ist heute glasklar, dass die UBS faktisch eine Staatsgarantie hat», sagte er im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Sollte sie in Schwierigkeiten geraten, müsste sie erneut vom Staat gerettet werden. «Dieses Risiko ist völlig inakzeptabel», so Brunetti. «Die UBS-Rettung könnte die Solidität des staatlichen Haushaltes ernsthaft gefährden und den Bund im Extremfall in die Nähe eines Staatsbankrotts bringen.» (NZZaS, S. 1,17,25,27,29, siehe auch separate Meldung zum Interview mit Brunetti)