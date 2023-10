SALT: Der Telekomanbieter Salt will in der Deutschschweiz wachsen. Das sagte Max Nunziata, der seit wenigen Monaten CEO ist, der «Schweiz am Wochenende». Nach wie vor sei der Marktanteil in der Romandie höher, was der Firmenchef unter anderem mit neuen Läden in der Deutschschweiz ändern will. Überzeugen will er die Kundschaft laut dem Bericht nicht primär mit tiefen Preisen, sondern mit Qualität. Salt habe hohe Investitionen in das Mobilfunk-Netz getätigt, die sich nun auszahlten, so Nunziata. Nach wie vor kein Thema mehr sei ein Börsengang von Salt, meinte er ausserdem. (SaW, S. 13)