AEVIS VICTORIA: Die Beteiligungsgesellschaft von Antoine Hubert sieht sich mit harten Vorwürfen des aktivistischen Leerverkäufers Fraser Perring konfrontiert. Der Brite ist auf der Suche nach Unternehmen, die betrügen. Wo er fündig wird, shortet er die Aktien in Erwartung eines Kurssturzes und publiziert einen Bericht über seine Untersuchungen. Ein vor zwei Monaten publizierter Bericht auf der Website seiner Viceroy-Research schiesst auf den amerikanischen Medical Properties Trust (MPT), der in Spital-Immobilien investiert. MPT ist ein zentraler Financier von Aevis Victora. Sie hält etwa 70 Prozent der Aktien von Infracore, eine Gesellschaft, in der die Spital-Immobilien von Aevis liegen. Bei den Stimmrechten gilt allerdings eine andere Regelung. Da halten Aevis und MPT je 50 Prozent. MPT sei eine «Mogelpackung», meint Perring. Die «Sonntagszeitung» zitiert einen Aevis-Sprecher in der Sache folgendermassen: «Aktionäre und Management wollten, dass Infracore unter Schweizer Einfluss bleibt», das sei im Interesse der Schweiz, «gleichzeitig ist es ein Schutz für die Investition von Aevis» und somit «vorteilhaft für die Gruppe». (SoZ, S. 43)