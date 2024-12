TOURISMUS: Der Chef des Seilbahn-Bauers HTI aus Südtirol staunt in einem Gespräch mit der «NZZ» über die vielen älteren Seilbahnen in der Schweiz verglichen mit Österreich und Südtirol. Allerdings würden gerade in Sütirol die Investitionen stark durch die öffentliche Hand gefördert, erklärt er. Zudem gebe es beispielsweise in Österreich nur wenige Skigebiete mit vielen Zweitwohnungen und damit «kalten Betten». Das sei in der Schweiz oft anders. (NZZ, S. 29)