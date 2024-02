ABB: ABB soll laut Medienberichten vom Sonntag im Korruptionsfall um den Kraftwerksbau im südafrikanischen Kusile deutsche Ermittlern in die Irre geführt haben. So soll der Industriekonzern den Behörden Dokumente vorenthalten und Falschinformationen gegeben haben. Das gehe unter anderem aus Aussagen von ABB-Anwälten in einem arbeitsrechtlichen Streit in Deutschland hervor, heisst es in Artikeln in der «SonntagsZeitung» und der «Welt am Sonntag». Laut den Zeitungsberichten vom Sonntag könnte ABB in dem Verfahren in Deutschland relativ glimpflich davonkommen: So dürfte ein Bussgeld entfallen. Stattdessen solle lediglich der Gewinn eingezogen werden, den die deutsche ABB-Tochter mit dem Kraftwerksprojekt in Südafrika gemacht habe. Dieser betrage 9,38 Millionen Euro- (SoZ, S. 38, s. separate Meldung)