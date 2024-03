SNB I: Nach dem Abgang von SNB-Chef Thomas Jordan haben Ökonomen in den Zeitungen am Wochenende Reformen der Notenbank angeregt. Neben der Rechtsform ist vor allem auch die Zusammensetzung des Direktoriums ein Thema. So fordert etwa der Ökonom und ehemalige SP-Politiker Rudolf Strahm im «Tagesanzeiger» am Samstag ein grösseres und diverseres Direktorium. Seiner Meinung soll es von drei auf sieben Mitglieder erweitert werden. Dagegen sprach sich jedoch der ehemaliger UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff in einem ebenfalls am Samstag veröffentlichen Interview mit der «Schweiz am Wochenende» aus. Seiner Ansicht habe sich das Gremium bewährt. Dafür forderte er eine Anpassung der Rechtsform der SNB. Eine kotierte Aktiengesellschaft wie derzeit sei nicht mehr zeitgemäss und berge Gefahren. (Tagesanzeiger, Samstag, S. 5, Schweiz am Wochenende, S. 2-3, Siehe auch separate Meldung)