Gut laufende Geschäfte mit Zucker und im Einzelhandel haben beim Primark -Mutterkonzern AB Foods im ersten Quartal für Auftrieb gesorgt. Der Konzernumsatz legte in den 16 Wochen bis zum 6. Januar im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf rund 6,9 Milliarden britische Pfund (gut 8 Mrd Euro) zu, teilte Associated British Foods am Dienstag in London mit. Klammert man die Wechselkurse aus, dann wuchsen die Erlöse um 5,4 Prozent. Die Aktie legte gegen Mittag um rund 1,2 Prozent zu.

23.01.2024 12:09