Der Nettoinventarwert des Teilvermögens «Swiss Commercial Fund» per 30. Juni 2023 wird in einer Mitteilung der Procimmo Real Estate am Donnerstag auf 147,18 Franken pro Aktie und der Nettoinventarwert des Teilvermögens «Swiss Commercial Fund II» auf 122,48 Franken pro Aktie beziffert. Die Aktionäre des «Swiss Commercial Fund II» erhalten nun für jede von ihnen gehaltene Aktie 0,8347 Aktien des «Swiss Commercial Fund».