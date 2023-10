Experten haben ihre Wachstumsprognose für die östlichen EU-Staaten deutlich gesenkt. Grunde dafür seien die Rezession in Deutschland sowie das schwache Wachstum in der Eurozone und die hohen Zinsen, hiess es am Mittwoch vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Die Denkfabrik erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt der östlichen EU-Länder dieses Jahr nur um durchschnittlich 0,6 Prozent wächst. Noch im Juli hatte das WIIW einen Anstieg von 1,2 Prozent vorausgesagt.

11.10.2023 15:12