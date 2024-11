Die im SDax gelistete Aktie zog am Donnerstagmittag um vier Prozent auf 4,83 Euro an. Allerdings hatte das Papier am Mittwoch wegen der schwachen Zahlen der Konkurrentin RTL Group fast sieben Prozent an Wert verloren und auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Trotz der Erholung nach den am Donnerstag vorgelegten Zahlen gab der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um fast 13 Prozent nach.