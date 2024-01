Deutschlandweit sind am Samstag mehr als 100'000 Menschen gegen rechts und für die Demokratie auf die Strasse gegangen. Allein in Frankfurt am Main und in Hannover demonstrierten nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35'000 Menschen - ein Motto war «Demokratie verteidigen». Der Frankfurter Römer war voller Menschen, die Transparente mit Aufschriften wie «Alle zusammen gegen den Faschismus» und «Kein Platz für Nazis» trugen. Auch in anderen Städten kamen Zehntausende Menschen zusammen, um friedlich zu protestieren - etwa gegen ein Erstarken der AfD. Bis Sonntagabend wurden bundesweit weitere Zehntausende Menschen bei Demonstrationen erwartet.

20.01.2024 18:51