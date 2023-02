Ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon überquert die USA und sorgt inmitten der Bemühungen um verbesserte Beziehungen für Irritationen zwischen den beiden Grossmächten. "Die Regierung der Vereinigten Staaten hat einen Überwachungsballon in grosser Höhe entdeckt und verfolgt ihn", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder. Der Ballon schwebe in einer Höhe weit oberhalb des kommerziellen Flugverkehrs und stelle keine unmittelbare Bedrohung dar. Man stehe in Kontakt mit chinesischen Ansprechpartnern. Der Aussenministerium in Peking erklärte, die Situation werde geprüft.