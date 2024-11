Sandu siegte vor allem dank Stimmen der zu Hunderttausenden im Ausland - vor allem in der EU - lebenden Moldauer, die die Politikerin traditionell unterstützen. Die Staatschefin von der Partei Aktion und Solidarität (PAS) will in ihrer zweiten Amtszeit in dem völlig verarmten Agrarland, das EU-Beitrittskandidat ist, Reformen durchsetzen. Dabei gilt die im Sommer bevorstehende Parlamentswahl als nächste politische Herausforderung. Denn Sandu kann die Veränderungen nur angehen, wenn sie die bisherige Mehrheit in der Volksversammlung verteidigt.