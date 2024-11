Die EU-Vorschriften zum Schutz vor Steuervermeidung durch Unternehmen reichen nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes nicht aus. Internationale Konzerne wenden den Prüfern mit Sitz in Luxemburg zufolge zunehmend komplexe Strategien an, um ihre Steuerlast zu verringern. Laut einem Bericht der EU-Kommission werden die Verluste bei Steuereinnahmen in der EU durch Gewinnverlagerungen von Konzernen auf bis zu 100 Milliarden pro Jahr geschätzt.